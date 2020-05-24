Türk Kızılay günde ürettiği 30 bin maskeyi İzmirlilere dağıtacak - Son Dakika

Türk Kızılay Bornova Şubesi tarafından temin edilen maske makinesi günlük 30 bin maske üretecek.

Şube Başkanı Cemil Kurkut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım ulaştırdıklarını, şimdi de Bornova Belediyesinin de katkısıyla maske üretimine başladıklarını belirtti.

Temin ettikleri maske makinesinin günlük 30 bin üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kurkut, "Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi'nde maske üretim makinemizin açılışını yaptık. Maskeleri ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız." ifadelerini kullandı.