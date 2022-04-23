Türk Kızılay, Güney Sudan'da 870 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika

Türk Kızılay, Güney Sudan'da yüzlerce kişiye gıda paketi dağıttı.

Yurt dışında 23 farklı ülkede "Az, çok demeden paylaşan tüm kalplere HİLAL OLSUN" kampanyasıyla yüz binlerce ihtiyaç sahibine gıda yardımı desteğinde bulunan Türk Kızılay, Güney Sudan'ın başkenti Cuba ve çevre köylerinde ihtiyaç sahibi 870 aileye gıda kolilerini teslim etti.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf da dağıtımlara katıldı.

Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanı Faruk Aksoy, içerisinde un, pirinç, fasulye, sıvı yağ, hurma, şeker, çay ve bisküvi bulunan yardım paketlerini dört farklı yerel partner ile Güney Sudanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

2017 yılından bu yana Güney Sudan'da faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanlığı ofisi, ağırlıklı olarak su, sanitasyon ve hijyen, gıda dağıtımı, hijyen malzemesi dağıtımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüyor.