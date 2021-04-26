Türk Kızılay Güney Sudan'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımında bulundu - Son Dakika

Turganali, "Engelli, yerinden edilmiş insanlar ve diğer ihtiyaç sahibi yerel topluluklara, 1000 gıda kolisi dağıttık." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanı Akniyet Turganali, AA muhabirine, Güney Sudan İslam Konseyi ve Munazzamat Al-Dawa Al-İslamiyya (MADA) Kurumları ile 21 Nisan'da başlattıkları gıda yardımı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Türk Kızılay , ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Güney Sudan 'ın başkenti Cuba'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımı yaptı.

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