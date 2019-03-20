Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Güneydoğu Afrika'ya Yardıma Gidiyor

Türk Kızılay Güneydoğu Afrika'ya Yardıma Gidiyor

54 dakika önce

Türk Kızılay, Güneydoğu Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'de büyük afete sebep olan IDAI kasırgasının yaralarını sarmak üzere yardım çalışması başlattı.

Türk Kızılay Güneydoğu Afrika'ya Yardıma Gidiyor, System.String[]
Türk Kızılay, Güneydoğu Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'de büyük afete sebep olan IDAI kasırgasının yaralarını sarmak üzere yardım çalışması başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Güneydoğu Afrika bölgesini etkileyen, Malavi, Zimbabwe ve özellikle Mozambik'te yaşamı durma noktasına getiren IDAI kasırgasından olumsuz etkilenen insanlara yönelik yardım çalışması yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ilk uzman ekibin Mozambik'e hareket edeceğini bildirerek, bu ekibin afetin merkez üssü Beira bölgesine geçeceğini ve yerelden temin ettiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını belirtti.

Birkaç gün içinde Malavi ve Zimbabwe'de afet bölgelerine ulaşmayı planladıklarını kaydeden Kınık, "Afetin ilk anından itibaren ülkelerdeki ulusal derneklerle Kızılhaçlarla iletişim halindeyiz. İhtiyaç tespitlerini yapmaya başladık. Barınma, battaniye ve gıdanın öncelikli ihtiyaç olduğu bilgisini aldık. Ekiplerimiz bu malzemeleri yerelden temin ederek dağıtacak. Kasırganın vurduğu, her geçen gün ölü sayısının arttığı ülkelerin yarasını sarmak için yardım kampanyası da başlatacağız." ifadesini kullandı.

IDIA kasırgası hakkında

Kötü hava koşulları ve yoğun yağışlar ile Afrika'nın güneydoğusunda 14 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan Mozambik, Malavi, Zimbabwe'yi etkileyen IDIA kasırgası, 15 Mart'ta Mozambik'te karaya ulaştı.

IDIA kasırgasının karaya ulaşana kadar yoğun yağışlar ile etkisi altına aldığı Malavi'de yaklaşık 822 bin kişi olumsuz etkilendi. Mozambik'in 533 bin nüfuslu Beira şehrini şiddetli yağmurlarla etkisi altına alan kasırga, şu ana kadar ülkede Sofala, Zambezia, Manica ve Inhambane eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Kızılay, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı? Lucescu'nun Temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Güneydoğu Afrika'ya Yardıma Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]