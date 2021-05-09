Türk Kızılay Hakkari'de her gün 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Hakkari'de her gün 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, ramazan boyunca her gün 500 kişiye iftar yemeği veriyor.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, ramazan boyunca her gün 500 kişiye iftar yemeği veriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, Kızılay mutfağında hazırlanan yemekleri farklı mahallelerde önceden belirlenen ailelere dağıtıyor. Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada şube olarak ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptıklarını söyledi. Ailelerin gönüllerine dokunmak amacıyla çalışma yürüttüklerini aktaran Bozkurt, "Yemekleri paketlemiş halde ve hijyenik ortamda hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yemeklerin yapımından dağıtımına kadar tüm aşamalarında gönüllü ekiplerimiz çalışıyor. İlimize genel merkezimiz tarafından gönderilen ikram aracını ramazan ayı vesilesiyle kullanmaya başladık." diye konuştu.

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