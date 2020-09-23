Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezinden 3 bin öğrenciye maske ve eğitim seti - Son Dakika

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından, il genelinde yüz yüze eğitimi başlayan 3 bin öğrenciye maske ve ve eğitim seti dağıtıldı.

Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine, eğitim hayatına başlayan çocukların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Reyhanlı başta olmak üzere kentin birçok noktasındaki okullarda dağıtım yaptıklarını anlatan Karataş, "Türk Kızılay Çocuk Programları koordinatörlüğünden ekip arkadaşlarımız tarafından çocuklarımız için eğitim seti dağıtıldı. Ekiplerimizce okullarda öğrenciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bilgilendirmeler yapıldı." dedi.