Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban çalışması - Son Dakika

Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban çalışması

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vekaleten kurban çalışması yapıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vekaleten kurban çalışması yapıldı.

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Kevser Camisi önünde cuma namazı öncesi açılan stantta vatandaşlara vekaleten kurban kesimi ile ilgili broşür ile maske dağıtıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, vekaleten kurban bağışlarının kabul edildiğini belirterek, "Bu yıl da hayırsever vatandaşlarımızdan gelen kurban bağışlarını kabul etmekteyiz. Bağışlar ile kesilen kurbanlarımızdan elde edilen etler yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmakta." dedi.

Bu yıl Havza'da ramazan ayında 255, yıl boyunca da 600 olmak üzere 855 konserve kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan Çörekçioğlu, "Bu yıl genel merkezimizce kurban bağış miktarı yurt içinde 1050, yurt dışı için 850 lira olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız Türk Kızılayın TR820001001745000028685238 IBAN numaralı hesaba bağışlarını yatırabilirler." diye konuştu.

Çörekçioğlu, vekaleten kurban kestirmek isteyen vatandaşların bağışlarını 168 Kızılay Çağrı Merkezi veya "kizilay.org.tr" internet adresinden de yapabileceklerini kaydetti.

Kurban Bayramı, Kızılay, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban çalışması - Son Dakika

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