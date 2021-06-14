Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasında 2021 yılı için kurban vekalet bedelinin yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirlendiğini ve vekaleten kurban bağışlarının kabulüne başlandığını açıkladı.

Çörekçioğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl da hayırsever vatandaşlardan gelen kurban bağışlarını kabul ettiklerini, bağışlar ile kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını vurguladı.

Bu yıl Havza'da ramazan ayında 435, yıl boyunca da 625 olmak üzere bin 70 konserve kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Çörekçioğlu, "Bu yıl genel merkezimizce kurban bağış miktarı yurt içinde 1050, yurt dışı için 125 dolar veya 105 avro olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız Türk Kızılay'ın bağış hesaplarına bağışlarını yatırabilirler. Şimdiden tüm bağışçılarımıza ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Çörekçioğlu, vekaleten kurban kestirmek isteyen vatandaşların bağışlarını, 168 Kızılay Çağrı Merkezi veya "kizilay.org.tr" internet adresinden, Tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 nolu Kızılay Posta Çeki hesabına, Kızılay mobil uygulamasından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebileceklerini kaydetti.