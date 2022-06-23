Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması - Son Dakika
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Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması

23.06.2022 10:17
Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, vekaleten kurban bağışı kampanyasında kurban bedelinin yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında ise 110 dolar veya 100 avro olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, vekaleten kurban bağışı kampanyasında kurban bedelinin yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında ise 110 dolar veya 100 avro olduğunu belirtti.

Çörekçioğlu, bu yıl vekaleten kurban bağışı kampanyasının, "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayırseverlerden gelen kurban bağışlarını kabul ettiklerini, bağışlarla kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını vurgulayan Çörekçioğlu, "Bu yıl Havza'da ramazan ayında 525, yıl boyunca da 715 olmak üzere 1240 konserve kurban eti dağıtımı gerçekleştirdik. Genel merkezimizce kurban bağış miktarı bu yıl yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında ise 110 dolar veya 100 avro olarak belirlendi. Vatandaşlarımız Türk Kızılayın bağış hesaplarına bağışlarını yatırabilir." dedi.

Geçen yıl Havza'da 15 kurban vekaleti alındığını belirten Çörekçioğlu, bu yıl ise bugüne kadar 7 bağış aldıklarını, 20'ye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Çörekçioğlu, vekaleten kurban kestirmek isteyenlerin bağışlarını 168 Kızılay Çağrı Merkezi'nden, "kizilay.org.tr" internet adresinden, PTT işlem merkezlerinin 2868 nolu Kızılay Posta Çeki hesabına, Kızılay mobil uygulamasından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebileceklerini kaydetti.

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Kızılay kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak Kızılay kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Kaynak: AA

Kızılay, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması - Son Dakika

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