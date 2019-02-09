Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi'ne Taze Kan

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi'ne Taze Kan

32 dakika önce

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nde 3 dönem şube başkanlığını yürüten İsmail Danıştekin, yapılan Olağan Genel Kurul toplantısıyla bayrağı Fatih Okyar'a devretti.

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi'ne Taze Kan, System.String[]
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nde 3 dönem şube başkanlığını yürüten İsmail Danıştekin, yapılan Olağan Genel Kurul toplantısıyla bayrağı Fatih Okyar'a devretti.

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi Olağan Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı divan başkanı ve divan üyelerinin belirlemesiyle devam etti.

Tek liste halinde girilen seçimde Fatih Okyar başkanlığa seçildi. Türk Kızılay'ı bayrağını daha yükseklere çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Okyar, alanlarda daha aktif olacaklarını belirtti. Okyar şöyle devam etti;

"Kızılay Şube Başkanlığına üyelerimiz isteğiyle seçildik. İsmail Başkanımız 3 dönem kurulana takıldı. O yüzden aday olamadı. Biz onun tecrübelerinden faydalanarak inşallah Türk Kızılay'ını en iyi yerlere çıkartacağız. Türk Kızılay'ında Türk var, Ay var, bizim derneğimiz, bizim kurumumuz. İnşallah bundan sonra da alanlarda daha aktif olacağız. İnsanlarla bire bir iletişime geçeceğiz. Biz tüm vatandaşlarımızı bir bardak çay içmek için şubemize davet ediyoruz."

Eski Başkan İsmail Danıştekin de, her zaman yardıma muhtaçların yanında olduklarını belirterek, tüm üyelere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Fatih, Afyon, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkish Cargo'nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi'ne Taze Kan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]