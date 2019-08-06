Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi

40 dakika önce

ANKARA'da Türk Kızılay'ı tarafından Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara bayram öncesi hediye kıyafetleri ile çek dağıtıldı.

Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi, System.String[]

ANKARA'da Türk Kızılay'ı tarafından Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara bayram öncesi hediye kıyafetleri ile çek dağıtıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük yardım organizasyonlarından biri olan Türk Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan tüm yardımları hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik ile Ankara'da Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara hediye kıyafetleri ile hediye çekleri dağıtıldı.  Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, etkinliği Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğa ulaştık. Hem onların ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetler yaptık, hem de onların gelişmelerine katkı sağladık. Bir yandan psikososyal destekler verdik bir yandan da oyunlarla onların gelişimlerini ilerletmeye çalıştık" dedi.


Kızılay, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Yönetimi'nin hain "Türkiye" planı basına sızdı!
Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı THY kabin ekipleri yeni üniformalarıyla göz kamaştırdı Son dakika! Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:15:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]