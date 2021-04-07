Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret

07.04.2021 13:07
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret, System.String[]

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları yönetimi, "Gönül köprüleri kuruyor" projesi kapsamında Muradiye ilçesindeki kadın ve öğrencilere giyim ve oyuncak yardımı yaptı.

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları yönetimi, "Gönül köprüleri kuruyor" projesi kapsamında Muradiye ilçesindeki kadın ve öğrencilere giyim ve oyuncak yardımı yaptı.

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı Handan Gönül Teke, beraberindekiler ile birlikte "Gönül köprüleri kuruyor" projesi kapsamında Muradiye ilçesine geldi. İlçeye bağlı Yumaklı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden heyet, burada öğrencilere oyuncak dağıtırken, Yumaklı ve Babacan mahallesinde ikamet eden yaklaşık 400 kadına ise iç giyim ve triko kazak hediye ettiler. Mahalle ziyaretlerini tamamlayan Başkan Teke ve beraberindekiler Kızılay Muradiye Şubesi'ni ziyaret ettiler. Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay tarafından karşılanan heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Teke, burada özverili çalışmalarından dolayı Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay'a plaket verdi verdi.

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kızılay Kadın Kolları Başkanı Handan Gönül Teke, "Bayrampaşa Kızılay Kadın Kolları olarak Van'a geldiğimiz için çok mutluyum. Bu maneviyatı bizzat hissettiğim için derin duygular içindeyim. Ekibim ve ben gerek insanlığı olsun gerekse misafirperverliği olsun Van'daki Kızılay başkanlarımızdan ve bize eşlik eden tüm şube başkanlarımıza teşekkür ederim. Paylaştıkça büyümeğe, büyüdükçe daha da paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli ikramları ve kültürel zenginliklerini bizlere de yansıtıp yüzlerimizde gülümsemeye sebep oldular. Bir daha ki projemiz de tekrar 'Van' diyerek yola çıkmaktan gurur duyacağımı belirtmek isterim. Bütün bu program adına şükranlarımı sunar devamını dilerim" dedi.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise "İstanbul Bayrampaşa'dan Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı İlkokulu ve Ortaokulunu ile Kızılay Muradiye Şubesi'ni ziyaret edip yaptıkları yardımlardan dolayı Bayrampaşa Kızılay Kadın Kolları Başkanı Handan Gönül Teke ve ekibine çok çok teşekkür ederin. Kendisine ve ekibine sağlıklı uzun ömürler dileriz. Kızılay Muradiye Şubemizi ziyaret edip bizlere plaket verdiler. Bizde Muradiye şubesi olarak Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanımız Teke ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - VAN

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret

Bayrampaşa, Muradiye, Kızılay, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret - Son Dakika


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