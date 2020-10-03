Türk Kızılay'ı Besni'de öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Besni'de öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Türk Kızılay Besni Şubesince 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Türk Kızılay'ı Besni'de öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Türk Kızılay Besni Şubesince 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kırtasiye yardımına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan ve Milli Eğitim Şube müdürleri katıldı.

Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan, daha önce yaptıkları çalışmalarda ihtiyaç sahibi ailelere mensup öğrencileri belirlediklerini belirterek, "Besni merkezde belirlediğimiz ve yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda, 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Özellikle Besni'de ekonomik durumu iyi olmayan Yeni Besni mahallesinde bulunan, Besni Eğitim Vakfı ilkokulunu seçerek burada 40 öğrencimize çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Türk Kızılayı'nın yardıma muhtaç ailelere sürekli destekte bulunduğunu ve bundan sonra da her türlü yardımı yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Türk Kızılay'ı Besni'de öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı
Türk Kızılay'ı Besni'de öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı

Adıyaman, Kızılay, Besni, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ı Besni'de öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika


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