Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi

26.04.2022 22:19
Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi

Türk Kızılay İstanbul Kadın Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocukların yararına iftar yemeği düzenlendi. Etkinliğe iş, siyaset ve cemiyet dünyasından pek çok saygın isim katıldı.

Türk Kızılay İstanbul Kadın Başkanlığı'nın ihtiyaç sahibi çocukların yararına düzenlediği iftar yemeğine T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın eşi Ferda Demircan gibi iş, siyaset ve cemiyet dünyasından pek çok saygın isim katıldı.

Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenledi

"HER DİNDEN DOSTLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIP GELDİ"

Davette açılış konuşmasını yapan Kızılay Kadın İstanbul İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan, iftar sonrası bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Ayan, "Mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar akşamında her dinden arkadaşımız ve dostlarımız bizi yalnız bırakmayıp geldi. Kızılay tam da bu demek. Temel ilkemiz din, dil, ırk ayırt etmeksizin insan ızdırabına son vermek olan, 153 yıllık koca çınar Kızılay. Hilali Ahmer kurucularından Marko Paşa bunun en güzel örneklerinden. Halk arasında git derdini Marko Paşaya anlat sözü buradan gelir. İyilik yolunda bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenledi

İFTAR SONRASI MÜZAYEDEYE BÜYÜK İLGİ

Kızılay gönüllülerini ve yardımseverlerini buluşturan iftar yemeğinin sonunda ünlü antikacı Uğur Batur tarafından yapılan müzayede oldukça ilgi gördü.

Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenledi
Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi
Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenlendi
Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi çocuklar için iftar yemeği düzenledi
YORUMLAR
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