Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ı Nevşehir Şube Yöneticileri, Başkan Arı'yı Ziyaret Etti

Türk Kızılay'ı Nevşehir Şube Yöneticileri, Başkan Arı'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinden oluşan heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundular.

Türk Kızılay'ı Nevşehir Şube Yöneticileri, Başkan Arı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinden oluşan heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundular.

Ziyaret ve iyi dileklerinden dolayı Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Kızılayı'nın din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın dünya genelinde ortaya koyduğu başarılı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

Başkan Arı, Nevşehir'de de Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini de ifade ederek, bu başarılı çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam etmesi arzusu içerisinde olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek'de, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı hizmetlerde bulunması dileğinde bulundu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
Rasim Arı, Türk Kızılayı, Nevşehir, Güncel
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