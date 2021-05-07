Türk Kızılay'ı Siirt'te sıcak yemek dağıttı - Son Dakika

Siirt'te Türk Kızılay ekipleri, Karakol, Sakarya ve İnönü mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı.

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay Aşevi'nde 1250 kişilik yemek sayısının 1750'ye çıkarıldığını aktaran Altunç, şöyle konuştu:

"Kentte Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Grubu ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince ortak çalışma yürüterek her gün ilimizde ihtiyaç sahiplerine yemek yardımlarını sürdürüyoruz. Kızılay Aşevinden tecrübeli ustalar ve temiz ortamda yapılan yemekler iftara birkaç saat kala ekipler tarafından alınarak mahallelere dağıtılıyor. Salgın dolayısıyla vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye yardımları kapılarına kadar götürüyoruz."