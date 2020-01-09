Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şubesi'nden Engelsiz Yaşam Derneğine ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şubesi Başkanı Hamiyet Çizen, Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

Çizen ve üyeler, derneğin başkanı Şerife Türüdü'yü ziyaret ederek 30 engelli ailenin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Çizen, ayrıca bir tekstil firması tarafından derneğe hediye edilen dikiş makinesini de Türüdü'ye teslim etti.

Türüdü, ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, ihtiyaç duyulan her yere talep edilmeyi dahi beklemeden giden Kızılay ile gurur duyduklarını söyledi.

Dernek olarak engelli vatandaşların hayatına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Türüdü, "Derneğimize getirilen hediyeler bizleri çok mutlu etti. Ne mutlu insanların yüzünde gülümsemeye sebep olanlara. Kocaman yürekli insanları tanıma fırsatı bulduğumuz için kendimizi çok ama çok şanslı hissettik. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.