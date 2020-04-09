Türk Kızılay'ı yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ı yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Türk Kızılay'ı yardımlarını sürdürüyor

6 saat önce

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, 2020 yılının ilk ayından itibaren bir çok yardım faaliyeti ve etkinliğe imza attı.

Türk Kızılay'ı yardımlarını sürdürüyor, System.String[]

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, 2020 yılının ilk ayından itibaren bir çok yardım faaliyeti ve etkinliğe imza attı.


Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, 24 Ocak Elazığ Depremi sonrasında depremden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ve Sincik'te 198 adet ısıtıcı, 1500 adet gıda kolisi, 5 ton un, 3 bin 600 adet makarna, 1500 adet muhtelif giyim, 1500 adet hijyen malzemesi dağıtılmış olup ayrıca bağışçılar tarafından 12 bin 730 TL Elazığ deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca Elazığ depremi dolayısıyla deprem bölgesine 2 defa 20'şer kişilik Genç Kızılay ekibi ve gönüllüler gitti.


İdlib Yardım Kampanyası kapsamında Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından 10.500 kg bulgur, 10.610 kg makarna, 30 adet battaniye, 93 adet muhtelif giyim, 32 kg konserve kavurma, 60 kg. mercimek, 60 kg pirinç, 241 kg zeytin yardımı, Adıyaman Üniversitesi tarafından 23 ton un ve Bozgün Mühendislik tarafından 1 adet yaşam konteynırı şubesine bağışlanarak İdlib'e gönderildi. Bağışçılar tarafından 10 bin TL nakdi bağış yapılmış İdlib'e gönderildi.


Yılbaşından bugüne kadar 200 aileye gıda, 253 aileye muhtelif giyim dağıtılmış, 28 aileye nakdi yardım yapıldı.


Tüm dünya korona virüs ile mücadele ederken Türkiye'de de virüsün yayılmaması için alınan önlemler neticesinde risk grubunda olan ve evden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına Kızılay gönüllüleri yetişiyor. Kızılay gönüllüleri yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişlerini yaparak onlara destek oluyor.


Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, "Sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Covid-19 konusunda da bir yandan bilgilendirme yaparken bir yandan da farklı bir çalışmaya daha imza atarak yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market ihtiyaçlarını gideriyor. Türk Kızılay Adıyaman Şubesi kendi sorumluluk alanları içerisindeki valilik ve muhtarlarla koordineli olarak yaptığı çalışmada Vefa Sosyal Destek Gruplarını kurarak, genç Kızılay gönüllüleri, evden çıkması riskli olan vatandaşları arayarak varsa ihtiyaçlarını öğreniyor. Sonrasında Genç Kızılay gönüllüleri, şube çalışanları market alışverişi için yardım talep eden vatandaşın alışverişini yaparak evine götürüyor ve hijyen kuralları çerçevesinde kendisine teslim ediyor. Gönüllüler, korona virüse karşı korunmak için yapılması gereken hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.


Adıyaman'da tüm mahalleri kapsayacak bir planlama ile 5 araç ve 15 personelle ekipler halinde ihtiyaç sahibi 400 aileye kavurma, hijyen paketi ve çocuk bezi dağıtımları yapılmış, ve yapılmaya devam edilmektedir.


Covid-19 salgını dolayısıyla Gerger ve Sincik'de 500 ihtiyaç sahibi aileye 500 adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen paketi (içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğünden oluşan hijyen paketi) çocuk kiti yardımları yapılmıştır.


Adıyaman İl ve İlçelerimizde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere şubemiz tarafından planlama yapılmış olup 340 kişiye nakdi yardım, 660 adet gıda kolisi, 1000 aileye hijyen malzemesi ve kavurma, 330 aileye 100 TL'lik (toplamda 33.000 TL) alışveriş kartı yardımları yapılmaya devam edilmektedir.


Sırbistan ve Karadağ'dan ülkemize gelen 520 vatandaşımız Adıyaman'da ki Yediyaman ve Safvan yurtlarında, 14 gün boyunca karantinada tutulmaktadır. Bu dönemde vatandaşlarımızın 3 öğün yemek ihtiyacı Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından karşılanmaktadır" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:56 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 21:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay'ı yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]