Türk Kızılay'ı Yolda Kalan Tır Şoförlerine Kumanya Dağıttı
15 dakika önce
Türk Kızılay'ı yolda kalan tır şoförlerine kumanya dağıttıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte yoluna devam edemeyen tır sürücilerine Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.
Türk Kızılay
'ı yolda kalan tır şoförlerine kumanya dağıttı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte yoluna devam edemeyen tır sürücilerine Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.
Yurdun büyük bir çoğunluğunda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Afyonkarahisar da etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak 3 saat boyunca devam etti. Kentte tipi de etkili oldu. Kar
yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri ağır tonajlı tırların karayollarında seyretmesine bir süre müsaade etmedi. Kamyon ve tır şoförleri araçlarını park edebilecekleri uygun yerlere yönlendirildi. Burada uzun süre bekleyen araç sürücülerine Kızılay tarafından kumanyalar verildi.
Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin
yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttıklarını anlattı. Danıştekin Türk Kızılay'ı olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanlarında olduklarını ifade ederek şöyle konuştu; "Türk KızIlay'ı olarak yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için onlara kumanya dağıtmak için görevimizin başındayız. Kızılay olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Onun için yolda kalanlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aracımızda şuan Adet kumanyamız var. Stoklarımızda kumanyalarımız mevcut."
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35 Kaynak: İHA
Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı