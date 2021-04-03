Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı briket evlere aileleri yerleştiriyor - Son Dakika

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne aileleri yerleştirmeye başladı.

İdlib'de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, ilk olarak Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde dörtlü bloklar halinde brüt 38 metrekarelik bin 290 briket evin ilk etap çalışmasını tamamladı.

Sermada ilçesindeki briket evlerin açılış töreninde, tamamlanan evlerden 748'ine aileler yerleştirilmeye başlanırken, kalan 540 briket evin yapım çalışması devam ediyor.

Törende proje bölgesinde ayrıca çocuk oyun parkı ve sağlık ocağının da açılışı yapıldı.

Briket evlerin açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarımızın tamamının desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın briket evleri projesini yakından takip ettiğini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız zeytin ağaçlarının altında, yağmurdaki balçıkta çamura bulanmış bir çocuğun ve ailenin halini görünce bizlere talimat verdi. 'Bu insanlara koruma sağlayın, bu insanların sırtını duvara yaslayacakları bir barınma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın.' dedi."

Kınık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve sivil toplum kuruluşlarına da projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Meşhed Ruhin Briket Ev Projesi

Meşhed Ruhin Briket Ev Projesi kapsamında yapımı tamamlanan briket evler; 2 oda, mutfak, avlu ve tuvalet/duştan oluşuyor.

Briket evlerin yer aldığı bölgede temiz su ihtiyacı olduğu göz önüne alınarak, evlerde foseptik çukur ve temiz-atık su hatları gibi kalıcı altyapı sistemleri oluşturularak hijyen ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Proje bölgesinde 22 derslikli okul da bulunuyor.

Oyun parkının da yer aldığı proje bölgesinde bir de sağlık ocağı kuruldu.

Kızılay'ın İdlib'deki yardım çalışmaları

Türk Kızılay'ın Suriye topraklarında başlatmış olduğu insani yardım operasyonu kapsamında İdlib bölgesine 24 bin 456 araçla 2 milyar liralık insani yardım malzemesi sevkiyatı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yardımlar kapsamında 261 milyon gıda malzemesi, yaklaşık 70 bin barınma malzemesi, yaklaşık 10 milyon hijyen malzemesi, 82 milyon gıda dışı malzemeyle sadece İdlib'de 2,5 milyon yararlanıcıya insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

İdlib Bölgesi'nde yer alan Türk Kızılay Sevgi Butik mağazalarında 540 bini aşkın kişiye 3,2 milyonun üzerinde giyecek dağıtımı yapıldı.

Bölgedeki 2 fırında üretilen günlük 25 bin poşet (8 lavaşlı) ekmek Türk Kızılay koordinasyonunda bulunan 10 kamp ile 13 yetimhanenin yanı sıra 101 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay, kamp ve yetimhaneler içerisinde paydaş kurumlarla ortak yürüttüğü sağlık hizmeti kapsamında, binlerce kişiyi sağlık taramasından geçirdi.

Kamp ve yetimhanelerin su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına su kuleleri ve tankerlerle günlük 120 ton su dağıtımı yapılıyor.