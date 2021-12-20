Türk Kızılay, İdlib'de savaş mağduru ailelerin yaralarını sarıyor - Son Dakika
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Türk Kızılay, İdlib'de savaş mağduru ailelerin yaralarını sarıyor

20.12.2021 02:12
Türk Kızılay, İdlib'de savaş mağduru ailelerin yaralarını sarıyor

Türk Kızılay, Suriye'nin İdlib ilinde savaş mağduru binlerce aileye günlük ekmek ve gıda yardımlarını sürdürürken, sevgi mağazaları vasıtasıyla da bağışçılarının gönderdiği kıyafetlerle 1, 5 milyon kişinin giyim ihtiyacını karşıladı.

Türk Kızılay, Suriye'nin İdlib ilinde savaş mağduru binlerce aileye günlük ekmek ve gıda yardımlarını sürdürürken, sevgi mağazaları vasıtasıyla da bağışçılarının gönderdiği kıyafetlerle 1, 5 milyon kişinin giyim ihtiyacını karşıladı.

Türk Kızılay İdlib Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Idlib'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İdlib'de binlerce savaş mağduru aileye ekmek, gıda, hijyen ürünleri ve giyim gibi yardımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Kemaloğlu, "Kızılay olarak İdlib'de 33 bin ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Aylık ortalama 17 bin ailenin de gıda ve hijyenini sağlıyoruz. Aynı zamanda 3 kampımızda ve briket evlerimizde sağlık hizmetleri de veriyoruz. " dedi.

Kemaloğlu, İdlib genelinde çoğu hastanenin ve Türk Kızılayın işletmesini yürüttüğü sağlık birimlerinin ilaç ihtiyacını karşıladıklarını belirterek şöyle devam etti: "Aynı zamanda sevgi mağazalarımız vasıtasıyla bağışçılarımızın göndermiş olduğu kıyafetle 1, 5 milyon insanın giyim ihtiyacını karşıladık. Yaklaşık 17 yetimhane 11 de kampın su ihtiyacını karşılıyoruz. Bölgede Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yapılan briket ev faaliyetinde de Meşhedruhin bölgesinde 180, Kefer Lusin bölgesinde de 951 briket evi tamamladık. "

Türk Kızılay yetkilisi, ihtiyaç sahiplerine ve okullara ısınmaları için kömür yardımı da yaptıklarının altını çizdi. İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve Iran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, Iran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. AA

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Türk Kızılay, İdlib'de savaş mağduru ailelerin yaralarını sarıyor - Son Dakika

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