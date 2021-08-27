Türk Kızılay, İdlib'de yüzlerce ailenin faydalanacağı su kulesi ile bir camiyi hizmete açtı - Son Dakika

Türk Kızılay'ı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 2 bin 600 ailenin faydalanacağı su depolama kulesi ile 500 kişinin ibadet edebileceği caminin açılışını gerçekleştirdi.

İdlib'in kuzeyindeki Sarmada ilçesine bağlı Meşhed Ruhin bölgesinde Türk Kızılay tarafından inşa edilen Etasi briket ev köyünde su depolama kulesi hizmete açıldı.

Kule, briket ev köyü ile bölgedeki sığınmacı kamplarında yaşayan toplam 2 bin 600 ailenin su ihtiyacını karşılayacak.

Köyde su tesisinin yanı sıra inşası tamamlanan ve 500 kişilik kapasiteye sahip cami de ibadete açıldı.

Türk Kızılay'ın Suriye Sınır Yardımları Yöneticisi Hakan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle çadırdaki aileleri briket evlere yerleştirdiklerini söyledi.

Sarı, "Su kulesi vasıtasıyla hem bölge halkına hem de briket evlerinde yaşayan insanlara düzenli olarak su vermeyi planlıyoruz." dedi

Cami inşaatının tamamladığını ifade eden Sarı, yaklaşık 500 kişinin ibadet edebileceği caminin de açılışını yaparak bölge halkının hizmetine sunduklarını belirtti.

Sarı, camide, çocuklara yönelik dini, ahlaki, kültür ve Kuran-ı Kerim eğitimleri verileceğini dile getirdi.