Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını sürdürüyor.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 2 bin vatandaşa, bağışçıların yardımlarıyla kesilen kurban etinden yapılan konserve etleri dağıttı.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, "Kızılay'ın geleneksel olarak hazırlamış olduğu ve elinde hazır bulunan protein kaynağı kurban etlerimizi ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugün 2 bin aileye kuşbaşı ve kıymadan olan kutu konservelerimizi ulaştıracağız." dedi.