Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor

06.12.2020 13:37

Türk Kızılay Ağrı Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tek başına yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine, gıda kolisi ile temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tek başına yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine, gıda kolisi ile temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Ülke genelinde 4 Aralık 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Türk Kızılay Ağrı Şubesi, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için çalışma başlattı.

Mahallelere giden şube başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, ekmek ile temizlik malzemesi dağıttı.

Gönüllüler ayrıca mahallelerdeki çocuklara da oyuncak hediye etti.

"3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz"

Orhan Tatlı, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yardımlarını köylerde de sürdüreceklerini belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızı böyle günlerde yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Bizler Ağrı merkez ve bağlı köylerde bu şekilde olan vatandaşlarımıza hayırseverlerden temin ettiğimiz yardımları ulaştırıyoruz. Bu çalışmalarımız bu süreç boyunca devam edecektir. Şu an günlük zaten 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında temel gıda desteğinde de bulunacağız."

Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor

Kızılay, Aralık, Ağrı, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ve yaşlıları Kovid-19 döneminde de yalnız bırakmıyor - Son Dakika


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