Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Son Dakika

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

6 saat önce

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor, System.String[]

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından ilçe merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, Valilik, Kaymakamlık ve STK'lar "Vefa Destek Grubu Komisyonu" kurduklarını, bu kapsamda çalışmalara başlandığını söyledi.

Yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını belirten Öztürk, "65 yaş ve üstü evde tek kalanlar ve evden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyoruz. Burada öncelik, 65 yaş ve üstü ile acil ihtiyacı olanlara yöneliktir. Bu kapsamda şehir merkezinde 65 yaş ve üstü 543 kişi var. Bunları inceleyerek ihtiyaç oranında yardım ediyoruz." diye konuştu.

İlk etapta iki yardım paketinin evlere teslim edildiğini iaktaran Öztürk, "Temizlik malzemeleri, kuru kumanya ve etlerimiz var. Yönetim kurulu üyelerimiz ve gönüllülerle bu kumanyaların dağıtım hizmetinde bulunuyoruz. Gönüllü arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün, yarın bu gıdaların teslimini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Akçakoca, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:26 Kaynak: AA

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