Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı'dan orman yangını ve sel bölgeleri için iş birliği protokolü - Son Dakika
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Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı'dan orman yangını ve sel bölgeleri için iş birliği protokolü

10.10.2022 14:57
Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı'dan orman yangını ve sel bölgeleri için iş birliği protokolü

Türk Kızılay ile Kuveyt Kızılay Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; Kuveyt Kızılay Derneği, Kuveyt Finans Kurumu'nun desteğiyle hibe edilen 5 Milyon Dolarlık yardımı sel ve orman yangınlarından etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere Türk Kızılay'a ulaştırdı.

Türk Kızılay ile Kuveyt Kızılay Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; Kuveyt Kızılay Derneği, Kuveyt Finans Kurumu'nun desteğiyle hibe edilen 5 Milyon Dolarlık yardımı sel ve orman yangınlarından etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere Türk Kızılay'a ulaştırdı.

Yaz mevsimi boyunca Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerine destek vermek amacıyla profesyonel çalışanları ve gönüllüleri aracılığıyla sahada faaliyetlerini yoğun şekilde yürüten Türk Kızılay'a bir destek de Kuveyt Kızılay Derneği'nden geldi. Dernek, Kuveyt Finans Kurumu'nun desteğiyle afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için Türk Kızılay ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol törenine Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousuf Alenzi, Başkatip Abdullah Al-Ajmi, Kuveyt Kızılay Derneği Hukuk İşleri Direktörü ve Genel Başkan Danışmanı Musaed Al-Enizi, Kuveyt Finans Kurumu Medya ve Kamu İşleri Genel Müdürü Mohammed AlFares ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Genel Müdür Yardımcısı Abdulaziz Deya ve Türk Kızılay Genel Müdürü/ CEO'su İbrahim Altan da katıldı.

"Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı stratejik bir iş birliği içerisinde"

Protokol törenine katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yardımın sahada dağılması noktasında çaba harcanacağını belirterek, "Kuveyt Finans Kurumu aracılığıyla yapılan yardımı Kuveyt Kızılayı, Türk Kızılay aracılığıyla orman yangınlarının ve sel felaketlerinin olduğu bölgelerdeki insani yardım kapasitemizin arttırılması için bir destek olarak bize emanet ettiler. Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı uzun yıllardır yakın ve stratejik bir iş birliği içerisindedir. Bu iş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan pek çok farklı coğrafyada, savaş bölgesinde, afet bölgesinde Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı insani faaliyetler yürütmektedir. Bu cömert katkılarından dolayı Kuveyt milletine, Kuveyt Finans Kurumu'na ve Kuveyt Kızılayı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu cömert yardımın dağıtılması noktasında da elimizden gelen çabayı sahada göstereceğiz" diye konuştu.

Kuveyt Kızılay Derneği Başkan Yardımcısı Anwar Al-Hasawi ise "Sizlerle iş birliği yapmaktan bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllardır sahada faaliyetlerimizi beraber yürütüyoruz. Bugün de Kuveyt Finans Kurumu'nun Türkiye'de sel ve orman yangınlarından etkilenenlere verdiği 5 Milyon Dolarlık desteği ulaştırmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kızılay, Kuveyt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı'dan orman yangını ve sel bölgeleri için iş birliği protokolü - Son Dakika

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