Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı

28.04.2022 21:50
Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası, gıda israfının önlenmesi ve insani yardım faaliyetlerinde iş birliği yapacak.

Türk Kızılay ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası, gıda israfının önlenmesi ve insani yardım faaliyetlerinde iş birliği yapacak.

Türk Kızılay ile Şeker-İş Sendikası arasında yapılacak iş birliğine ilişkin Sendika Genel Merkezi'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ile diğer yetkililer katıldı.

Altan, törendeki konuşmasında, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık gıda israfının 93 kilogram olduğunu belirterek "Bu proje, israfla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak algıyı oluşturacaktır." dedi.

Türk Kızılay olarak, tüm faaliyet alanlarında gıda israfına dikkati çekeceklerini bildiren Altan, israfı bitirmeden yoksulluğu önlemenin imkanı olmadığı söyledi.

"Gıda israfına yönelik projemizle toplumun bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz"

İsa Gök ise Türk Kızılay ile ilk kez ortak bir proje yürütecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bir Lokma Bir Hayat' temalı gıda israfına yönelik projemizle gıda, su ve ekmek israfına dikkat çekerek bu israfın önlenmesine, toplumumuzun bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Projeye ilişkin afiş ve broşürleri sivil toplum kuruluşu, iş yeri ve okullara dağıtacaklarını ifade eden Gök, "Kampanyamız için yapılacak bağışlar, tabağında yemek artığı bıraksın ya da bırakmasın, tamamen insanlarımızın vicdani sorumluluğuna dayalıdır. Kumbaralar içerisinde biriken yardım miktarı her ay düzenli olarak Türk Kızılay yetkilileri tarafından toplanarak belirlenen ihtiyaç yerlerine ve sahiplerine ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği krizi sürecinde tarım ve gıdanın stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Gök, dünya genelinde gıda israfına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Altan ve Gök, iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokole göre, Türk Kızılay ve Şeker-İş Sendikası kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gıda yardımı, nakdi yardım, tıbbi yardım, sağlık, barınma, eğitim ve diğer insani yardım faaliyetlerinde iş birliği yapacak.

Sendika bünyesindeki restoran, misafirhane ve Antalya'da bulunan otelde belirli noktalara yerleştirilecek bağış kutularına vatandaşların atacağı paralar, insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türk Kızılay ile Şeker-İş arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Şeker İş Sendikası, Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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