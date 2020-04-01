Türk Kızılay, ilk 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika
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Türk Kızılay, ilk 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttıklarını bildirdi.

Türk Kızılay, ilk 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttıklarını bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam ederken Türkiye'nin de en az kayıpla süreci atlatmak için aldığı tedbirleri uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Belli bir yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından göreve başlayan Türk Kızılay şubelerinin, üye, gönüllü ve çalışanlarıyla birlikte bir yandan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na da dahil olduğu ifade edilen açıklamada, Kızılay ekiplerinin bir yandan da tespit çalışmaları ve koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü diğer çalışmalarla vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine bağışçıların desteğiyle temel gıda yardımında bulunan ekiplerin tespit edilen ailelerin evlerine tek tek gittiklerine yer verildi.

İhtiyaç sahiplerine nakdi yardımda da bulunan Kızılay ekiplerinin, maddi durumu iyi olup da evinden çıkamayan vatandaşların da alışveriş ihtiyacını giderdiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 salgınının sebep olduğu bu zor günleri atlatmak için tüm kaynakların seferber edildiğini söyledi.

"9 bin 435 Kızılaycı sahada görev yapıyor"

Kızılay olarak devlete ve vatandaşa destek olmak için her noktada çalıştıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Şubelerimiz, temsilciliklerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanlarımız ihtiyaç sahiplerine dört koldan yardım ediyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren 258 şube ve 174 temsilciliğin koordinasyonu ile Kızılay gönüllülerimiz, üyelerimiz ve çalışanlarımızın dahil olduğu 9 bin 435 Kızılaycı sahada görev yapıyor. Bugüne dek, evlerinden çıkamayan 65 yaşın üstündeki büyüklerimize ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan 124 bin 279'una destek olduk. Alışverişlerini yaptık. Şubelerimiz ve temsilciliklerimizle ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttık."

Açıklamada, Türk Kızılay'ın, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında 150 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen seti dağıtımı planlayıp 75 bin aileye de 400 lira yardımda bulunmayı öngördüğü hatırlatıldı.

Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:30 Kaynak: AA

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