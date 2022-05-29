Türk Kızılay, ilk yardım ve afete hazırlığı metaverseye taşıyacak - Son Dakika
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Türk Kızılay, ilk yardım ve afete hazırlığı metaverseye taşıyacak

29.05.2022 13:28
Türk Kızılay, ilk yardım ve afete hazırlığı metaverseye taşıyacak

Türk Kızılay, ilk yardım ve afetlere hazırlık konularında farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için metaversenin sunduğu imkanlardan faydalanacak.

Türk Kızılay, ilk yardım ve afetlere hazırlık konularında farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için metaversenin sunduğu imkanlardan faydalanacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kerem Kınık ile Meta yöneticileri İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek, iş birliği mutabakatına imza attı.

İş birliği kapsamında metaverse alanında Kızılay da yerini alacak. İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Türk Kızılay, metaversenin sunduğu imkanlardan yararlanacak.

Ayrıca Kızılayın gerçekleştirdiği projeler Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden ulusal derneklerin kullanımına da sunulacak.

Mutabakatta, afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyalarda Facebook tarafından tüm ulusal dernekler için verilecek bir reklam bütçesi konusunda da anlaşma sağlandı.

Bu ortaklığın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden başlayarak tüm ulusal derneklere de yeni fırsatlar getirmesi hedefleniyor.

"Dünya çapındaki tüm ulusal derneklerin ulaşabilmesi heyecan verici"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık açıklamada, mutabakata ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş birliğinin bizim için heyecan verici yanı bizim bir süredir beraber gerçekleştirdiğimiz projelerin artık dünya çapındaki tüm ulusal dernekler tarafından ulaşılabiliyor olması. Özellikle Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi mecraların ulusal dernekler tarafından kullanımını kolaylaştıracak eğitimler, reklam kampanyalarının sağlıklı yönetilmesini sağlayacak eğitimler önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz öncelikli işler arasında."

İş birliğinin toplumda afet ve ilk yardım bilinci oluşturulması ile yeni neslin bu konudaki duyarlılığının artırılması açısından da önemine dikkati çeken Kınık, "Geleceğe dönük iş birliklerimiz arasında öne çıkan konulardan bir tanesi metaverse oldu. İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için metaversenin sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlıyoruz." bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

İlk Yardım, Facebook, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

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