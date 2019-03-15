Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"

Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"

13 dakika önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önümüzdeki 10 yılımızın vizyon rehberini iki ana alan üzerine kurguladık.

Türk Kızılay'ın
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önümüzdeki 10 yılımızın vizyon rehberini iki ana alan üzerine kurguladık. Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek, ikincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek." dedi.

Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"nın ilki Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bölge çalıştayı toplantılarının 150 yıllık bir kuruluş olan Türk Kızılay'ının 2020-2030 vizyonunu belirleyeceğini söyledi.

"Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kınık, "Önümüzdeki 10 yılımızın vizyon rehberini iki ana alan üzerine kurguladık. Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek. İnanıyorum ki şubelerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın ve devletimizin desteğiyle bunu başaracağız. Hedeflerimizi modelledikten sonra hızla harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kınık, Diyarbakır'dan başlattıkları "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"nın Erzincan, Kahramanmaraş, Amasya, Aydın, Ankara ve İstanbul'da yapılacak toplantılarla devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:34 Kaynak: AA

Diyarbakır, Kınık, Kızılay, Güncel
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