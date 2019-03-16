Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"

Türk Kızılay, 2020-2030 Vizyon Belgesi'ne temel olacak "Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları" Erzincan'da düzenledi.

Türk Kızılay, 2020-2030 Vizyon Belgesi'ne temel olacak "Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları" Erzincan'da düzenledi.



Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" sloganıyla düzenlenen toplantılardan çıkan sonuç, Kızılay'ın 10 yıllık vizyonunu ortaya koyacak.



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, çalıştayda, Kızılay'ın 2030 hedeflerinin Türkiye çapına yayılmış şubelerinin katılımıyla son halini alacağını, çoğulcu katılımla belirlenen hedeflere hızla ulaşabilmek için yoğun bir çalışma yapılacağını belirtti.



Kızılay'ın kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı faaliyetlerin bir plana bağlı olduğunu ve gelecek 10 yılın hedeflerine odaklandıklarını vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki 10 yılın vizyon rehberini 2 ana alan üzerine kurguladık. Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek. Bunun için Kızılay'ı yenilikçi finans yöntemleriyle güçlendireceğiz. Vizyon belgemizi Türkiye genelindeki delegelerimizden aldığımız geri bildirimlerin tamamını değerlendirerek hazırlayacağız. Buradan çıkan sonuç önümüzdeki 10 yılın rehberi olacak. Bu hedef uğrunda çalınmadık kapı kalmayacak. Her insanın hatırını soracağız. Herkesi anlamaya çalışacağız. Çünkü 150 yıllık tarihimizde herkesin kalbini titretecek ortak hikayelerimiz var."



Kızılay, şeffaf, yenilikçi ve güvenilir yapısını sürdürecek



Tartışmaya açılan vizyon belgesinde "Toplumsal Dayanıklılık" başlığına geniş yer veren Kızılay'ın bu kapsamda yoksulluk ve açlıkla savaşacağına işaret edilen açıklamada, "Bireylerin ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplam hastalık yükünün azaltılması, toplum temelli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütecek olan Kızılay, her türlü acil durum ve afet risklerine karşı eğitimli ve yetkin bireylerin yetişmesi için çalışmalarını artıracak." denildi.



Açıklamada, Kızılay'ın yeni dönemde, değişen dünya koşullarına hızlı uyum sağlayan, tüm iş süreçlerini uluslararası standartlarda yürütebilen, gönüllüsüne, bağışçısına, faydalanıcısına hesap verebilen, şeffaf, yenilikçi ve güvenilir yapısını sürdüreceği vurgulandı.



Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları, Erzincan'ın ardından, Kahramanmaraş, Amasya, Aydın, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak. Tartışmalardan çıkan görüşler bir plana dönüştürülerek, Kızılay'ın gelecek hedefleri ortaya konulacak.

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