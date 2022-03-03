Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti

03.03.2022 19:25
Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti

Türk Kızılay tarafından Ukrayna'ya gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçti.

Türk Kızılay tarafından Ukrayna'ya gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından siviller için öncelikle barınma, giyim, yiyecek ve içecek malzemelerinin bulunduğu 5 tırlık insani yardımı Ukrayna'ya ulaştıran Türk Kızılay, 3 tırdan oluşan ikinci konvoyunu da Türkiye'den uğurladı.

Gıda, hijyen, sağlık malzemeleri ve bebek bezinden oluşan ikinci konvoy, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçerek seyrini sürdürdü.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Birim Yöneticisi Bilgehan İzmirlioğlu, AA muhabirine, siviller için insani yardım talebinde bulunan Ukrayna Kızılhaçı'na yardımların devam ettiğini söyledi.

İlk konvoydaki yardım malzemelerinin dağıtımına başlandığını belirten İzmirlioğlu, "Mobil beslenme aracımızı da Ukrayna'ya yolladık. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki beslenme ünitelerimizde de Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti
Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti
Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti
Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti

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Bulgaristan, Ukrayna, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın 3 tırlık Ukrayna'ya yardım konvoyu Bulgaristan'a geçti - Son Dakika


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