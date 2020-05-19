Türk Kızılay'ın bağış programında 15 milyon 600 bin lira toplandı - Son Dakika

Türk Kızılay'ın bağış programında 15 milyon 600 bin lira toplandı

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınla düzenlediği "Bağış ve Dayanışma" programında, 7 saat içinde 15 milyon 600 bin lira bağış toplandı.

Türk Kızılay'ın bağış programında 15 milyon 600 bin lira toplandı, System.String[]

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınla düzenlediği "Bağış ve Dayanışma" programında, 7 saat içinde 15 milyon 600 bin lira bağış toplandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele süreci ve ramazan ayı faaliyetleri kapsamında insani yardım çalışmalarını yoğunlaştıran Kızılay, daha fazla insana ulaşabilmek için "Bağış ve Dayanışma" programı düzenledi.

Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğindeki program, Kızılay'ın İstanbul'da bulunan Afet Operasyon Merkezindeki lojistik depolarında gerçekleştirildi.

7 saat süren canlı yayına ünlüler, siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, iş adamları, yabancı konuklar ve valiler de konuk olarak, Kızılay'a yaptıkları bağışlar ve açıklamalarıyla destek verdi.

"Kızılay'ın dünyada yaptığı çalışmaların takdir edildiğine şahidim"

Canlı yayınlanan programa telefonla bağlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı çalışmaları bütün dünyanın takdirle izlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağış yaptığımızda, gönülden verdiğimizde bizde bir şey eksilmez, çoğalır. Aslında biz ihtiyaç sahibine yardım ettiğimizde son tahlilde kendimize yardım ederiz. O yardımlar bizim dünyamızı zenginleştirir. Bu paylaşım bereketiyle bize geri döner. Kızılay, bunun en güzel kurumsal örneklerinden birisini teşkil ediyor. Dünyada yaptıkları çalışmaların ne kadar takdir edildiğine şahidim. Kızılay ülkemiz ve insanımız adına kalıcı gönül kapıları açıyor. Bu Kovid-19 sürecinde de dünyaya insani yardım diplomasisinin merkezinde insanın ve şerefinin olduğu dış politikanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterdik."

Sümer teyze geceye damga vurdu

Kızılay'ın programda ilk olarak koyduğu 5 milyon lira bağış hedefini, 78 yaşındaki Sümer teyze yaptığı 2 milyon liralık büyük bağışla geçti. Tam ismini açıklamak istemeyen Sümer teyzenin bağışıyla birlikte 5 milyon lira bağış hedefi aşılarak 6 milyon 111 bin lira bağışa ulaşıldı.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, düzenli bağışçı olan Sümer teyzenin bu bağışının Kovid-19 hastalığı ile mücadelede de kullanılacak olan plazma merkezinin inşası için değerlendirileceğini söyledi.

İş adamı Mehmet Büyükekşi çocuklar için 5 milyon lira değerinde ayakkabı bağışlayacağını aktarıp gecenin en büyük desteğini verirken, Adana iş dünyasından da 2,1 milyon lira katkı sağlandı.

Bağış programına katılan ünlü isimler Esra Erol, Müge Anlı, Hakan Akkaya da yaptıkları önemli bağışlarla Kızılay'a büyük destek verdi. Kızılay şubeleri ve yöneticilerinin de bağışları, toplanan rakamı daha da yukarı da çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun'un da destek verdiği gecenin sonunda 7 saat içinde 15 milyon 600 bin lira bağış toplandı.

"Milletimiz her zaman yanımızda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kınık, bağış programında toplanan miktarın hemen ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını bildirdi.

Bu programı 2 gün içinde organize ettiklerini belirten Kınık, "Sosyal medya üzerinden ilk defa böyle bir etkinlik düzenledik. Saatler içinde on binlerce insanımızdan 15 milyon 600 bin lira destek aldık. Duyurusunun daha az yapılmasına rağmen her kesimden büyük bir teveccüh gördük. Hamdolsun milletimiz her zaman yanımızda." ifadelerini kullandı.

Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın bağış programında 15 milyon 600 bin lira toplandı - Son Dakika

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