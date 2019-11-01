Türk Kızılay'ın iyilik hareketi dünyaya umut oluyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Kızılay Haftası etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Faaliyetler çerçevesinde üniversiteli gençler bilinçlendirildi.



Türk Kızılay Bursa Şubesi, Kızılay Haftası etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Görükle Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen söyleşi ile Uludağ Üniversitesi öğrencileri Türk Kızılay ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirildi. Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun işbirliğinde ve Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Danışman Hocası Doç. Dr Egemen Dere'nin yönetiminde gerçekleşen söyleşide Türk Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Emin Latif, kan merkezinin faaliyetleri, Türk Kızılay Güney Marmara Kök Hücre Geri Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek kök hücre bağış ve nakil çalışmaları ve ilk yardım uzmanı Sevim Tanrıkulu'da ilk yardım eğitimleri hakkında bilgiler verdi.



Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, konuşmasının başlangıcında Türk Kızılayın kuruluşunu ve tarihini anlattı. Davut Gürkan, Türk Kızılayın kuruluşunda gösterilen samimiyet ve fedakarlıkların aradan geçen 151 yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "Bugün baktığımızda Türk Kızılay sadece Türkiye'nin değil dünyanın veren eli halinegelmiştir. Tarihi vesikalara baktığımızda milli mücadeleyıllarında, yokluk devirlerinde insanlarımız ellerinde ne varsa Kızılaya bağışlamışlar. Bugün de baktığımızda birçok bağışçımız kendilerinden sonramilletehizmetetmesiiçin ellerindeki tek dayanakları olan evlerini bile Türk Kızılaya bağışlıyor. Bu köklü kurum bağışçılarımızın fedakarlıkları ile her geçen gün büyüyor, iyilik hareketi dünyaya yayılıyor. Bizler de bu emanete layıkolmaya çalışarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz" dedi.



Program kök hücre bağışçısı Meliha Atagenç'in o süreçte yaşadığı deneyim ve duygularını dinleyicilerle paylaşımı ile sürerken söyleşi, Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun mini konseri ile son buldu. - BURSA