Türk Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek - Son Dakika

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına, Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı destek verdi.

Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ, Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünün, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta sağlık ve milli eğitim müdürlükleri ile müftülük iş birliğiyle başlattığı çalışma kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde kan bağış noktasında kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan bağışını üyeleri ve gönüllü vatandaşlarla yaptıklarını kaydeden Arığ, "Kan bağış kampanyasına yoğun bir ilgi var. Bu tür etkinlikler tüm insanlık için faydalıdır. Herkese lazım olan bir bağıştır. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bağış, insan hayatı açısından çok önemlidir. Bu nedenle kampanyaya destek verdik." dedi.

Cihannüma Diyarbakır şube Başkanı