Türk Kızılay'ın ramazan ayına özel düzenlediği "Teşekkür ve Dayanışma Programı" başladı - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak düzenlenen "Teşekkür ve Dayanışma Programı" başladı.

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izleyicilere ulaşılan programda hayırseverlerin ve gönüllülerin bağış ve destekleri alınıyor.

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hayırseverlerin yaptığı yardımların önemine değinerek, "Bugün gün boyu ihtiyaç sahibi kim varsa bağışçılarımıza yöneleceğiz ve onların taahhütlerini, desteklerini alacağız. Onların bu yardımlarını, sahada 60 bin gönüllümüz ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak" dedi.

Hedef 30 milyon lira bağış

Geçen yıl yapılan benzer programda 16 milyon lira bağış topladıklarını aktaran Kınık, bu akşam tahmini olarak 30 milyon lira bağış toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Ramazan çalışmaları hakkında da bilgi veren Kınık, kuru gıda kolisinin 120 TL olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"700 bin insana bu kolilerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Ramazan boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. 225 milyon liralık bir katkı vermeyi düşünüyoruz. 7 milyon yurt içi, yaklaşık 1 milyon da yurt dışı olmak üzere ramazan boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalmadık kapı bırakmak istemiyoruz. Ağırlıklı yardımlarımız aslında nakit desteği olacak. 206 bin aileye 500'er TL'lik nakit desteğimiz olacak."

300 bin ihtiyaç sahibine bayramlık giydireceklerini ifade eden Kınık, İzmir, Elazığ, Malatya, Tunceli, Diyarbakır ve Giresun gibi afetten etkilenen illere ramazanda özel bir yardımları olacağını dile getirdi.

Kerem Kınık, hayırseverlerin İFTAR yazıp 1877'ye, BAĞIŞ yazıp 2868'e gönderilecek kısa mesajlarla ya da yurt içi ve yurt dışından banka hesapları üzerinden gönderecekleri yardımlarla katkıda bulunabileceğini söyledi.