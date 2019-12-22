Türk Kızılay'ın sevgi eli Büyükorhan'a da değdi - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 151 yıllık merhamet çınarının sevgi eli ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.



Türk Kızılay eğitime desteğini sürdürüyor. Bir süredir dağ ilçelerinde yürüttüğü çalışmaları ile bölgede yaşayan ve ilköğretim düzeyinde eğitimlerini sürdüren çocuklara hayırseverlerin hediyeleri giysi ve kırtasiye malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay Bursa Şubesi yönetici ve gönüllüleri son olarak Büyükorhan ilçesindeydi. Program kapsamında Büyükorhan İlçesinde ilköğretim seviyesinde eğitim veren okullarda öğrenimlerini sürdüren 830 öğrencinin tümüne ulaşarak yüzleri güldürdü. Hayırseverlerin hediyelerini çocuklara ulaştıran Türk Kızılay Bursa ekipleri, aynı zamanda ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşarak Türk Kızılay'ın merhamet elini uzattı.



Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, dağ ilçelerine yaptıkları ziyaretlerle bölgede eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Davut Gürkan, organizasyonlarda emeği geçen herkese ve Türk Kızılay'ın gücünün kaynağı olan bağışçılarına teşekkür ederek bu tür çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - BURSA