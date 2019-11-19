Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştı
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştı - Son Dakika

Türk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştı

6 saat önce

Türk Kızılay'ın, Bosna Hersek'teki göçmenlere insani yardım taşıyan konvoyu Visoko şehrine ulaştı.

Türk Kızılay'ın, Bosna Hersek'teki göçmenlere insani yardım taşıyan konvoyu Visoko şehrine ulaştı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Bihac şehrinde kalan göçmenlere barınma, çadır, battaniye, giyecek ve ikram malzemesi taşıyan ve 5 tırdan oluşan yardım konvoyu, Visoko'daki Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Merkezine geldi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu Başkanı Suat Sokollu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'e toplamda 19 tır yardım gönderdiğini, bu yardımların devam edeceğini söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Genel Sekreteri Namik Hodzic de zor koşullarda hayat mücadelesi veren göçmenlere yardım eden Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Türkiye'den 15 Kasım'da hareket eden konvoyun taşıdığı toplam 108 çadır, 3 bin battaniye, yiyecek ve kışlık giyeceğin perşembe günü Bihac'taki göçmenlere ulaştırılması bekleniyor.

Türk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştı

Bosna - Hersek, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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