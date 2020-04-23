TÜRK KIZILAY'INDAN EVDEN ÇIKAMAYAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ - Son Dakika

Beşiktaş'ta Türk Kızılay'ı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara resim malzemesi hediye etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sebebiyle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kaldı. Türk Kızılay Beşiktaş Şubesi görevlileri, müzik eşliğinde Beşiktaş sokaklarını gezerek 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara resim malzemesi hediye etti. Müziği duyan vatandaşlar, balkonlarından şarkılara eşlik ederken kendisini müziğin ritmine kaptıran vatandaşlar balkon ve pencerelerde oyun oynadı. Görevliler yanlarında getirdikleri resim malzemelerini bazı çocukların kapılarına giderek bazılarını ise balkondan sarkıtılan sepetlere koyarak çocuklara ulaştırdı.