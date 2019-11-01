Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri için Elazığ'da "Mağaza"
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri için Elazığ'da 'Mağaza'

Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri için Elazığ'da "Mağaza"

6 saat önce

Türk Kızılay'ı tarafından Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için bağışlanan kıyafetlerle "Giyim Mağazası" açıldı.

Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri için Elazığ'da

Türk Kızılay'ı tarafından Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için bağışlanan kıyafetlerle "Giyim Mağazası" açıldı.


Türk Kızılay'ı Elazığ Şubesi tarafından Kızılay İş Merkezi'nde oluşturulan "Giyim Mağazası" için açılış programı düzenlendi. Açılışa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr.Naci Yorulmaz, yöneticiler, bazı kurum müdürleri, gönüllüler ve davetliler katıldı.


Çok aziz, çok müstesna bir görev yapıldığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, bu vesileyle herkesi hayırsever olmaya, kazandığının bir bölümünü hayır işlerine ayırmaya davet etti.


Her daim devletin desteğini alarak 151 yıldır Kızılay'ın iyilik götürdüğünü anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Dr.Naci Yorulmaz ise,açılan mağazanın aslında ihtiyaç sahipleri için olmadığını, iyilik yamak için açılan bir mağaza olduğunu kaydetti.


Bağışta bulunanlara teşekkür eden Yorulmaz, bu mağazada iyilik alıp, iyilik vereceklerini de dile getirdi.


Vali Kaldırım ile Yorulmaz, katılımcılarla birlikte kurdele keserek mağazanın açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ayakkabı ve kıyafetlerden oluşan bir çok giyim eşyası bulunan mağazayı gezerek Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'dan bilgi aldı. - ELAZIĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 23:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri için Elazığ'da "Mağaza"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]