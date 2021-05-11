Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi - Son Dakika

Kırklareli'nde "Gönül Kapısı" projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığınca gıda kolisi dağıtıldı.

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Gönül Kapısı" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ve personeli, aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek gıda kolilerini dağıtan Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Kırklareli Valiliği önderliğinde başlatılan "Gönül Kapısı" projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı olarak ziyaret ederek aileler ile sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinledik. İhtiyaçlara göre ailelere gereken yardımları yaptık" dedi. - KIRKLARELİ