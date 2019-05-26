Türk Kızılay'ından Kur'an kurslarına yardım
19 dakika önce
Türk Kızılayı Bismil ilçesindeki Kur'an kurslarına yardımda bulundu.
Türk Kızılayı Bismil
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:36 Kaynak: AA
ilçesindeki Kur'an kurslarına yardımda bulundu.
Bismil Türk Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Kaplan, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar destek verdiğimiz aile sayısı 300'ü buldu. Ayrıca yönetim kurulumuzla beraber bir karar aldık Kur'an kurslarına yardım yapmayı kararlaştırdık." dedi.
Kaplan, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine desteğinin ramazan sonrasında da devam edeceğini sözlerine ekledi.
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