Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek

28 dakika önce

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek takdim etti.

Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek takdim etti.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve kandillerini kutlamak amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline çiçek taktim etti. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde bulunan güvenli alanda Kızılay ekibini karşılayan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Kamuoyunu uyarmalıyız. Lütfen herkes evde kalsın. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte görevdeyiz" diye konuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, "Gerek dünyada, gerek ülkemizde yaşanan sıkıntılı süreç içerisinde, bu yükü en fazla sırtlayan sağlık personeline teşekkür etmek ve kandil nedeniyle çiçek taktim ettik. Türk Kızılay ve sağlık personeli bugüne kadar sırt sırta görev yapmıştır, bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu sürecin en kısa zamanda ülkemiz için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz. Devletimizin yaptığı açıklamalara dikkat edelim. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkma noktasında dikkat etsinler. Sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.


Devlet Hastanesi, Kızılay, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:20 Kaynak: DHA

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