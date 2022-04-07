Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak

07.04.2022 16:04
Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türk Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı boyunca 2 ton 800 kilogram kıyma ve kuşbaşı ile 260 bin lira nakdi yardım yapılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türk Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı boyunca 2 ton 800 kilogram kıyma ve kuşbaşı ile 260 bin lira nakdi yardım yapılacak.

Şube Başkanı Alay Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın arınma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Ergin, "Onların da desteği ile 530 ihtiyaç sahibi ailemize kıyma ve kuşbaşı olarak 2 ton 800 kilo et dağıtımı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda yine ihtiyaç sahibi 520 ailemize de 500'er liralık nakdi yardımları dağıtacağız. Bu da toplam 260 bin lira gibi bir rakam yapıyor." ifadesini kullandı.

Ergin, ramazan boyunca 40 aileye sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

Yardımları gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Bir gönüllü ordusuna sahibiz. Sosyal medya üzerinde çağrıda bulunarak yapılacak olan yardımlarla ilgili gönüllülerimizden destek istedik. Bu kapsamda 30 gönüllü kardeşimiz araçları ile beraber bu hizmete katkı sunmak istediklerini bize iletti. Aynı zamanda 120 gönüllümüz de bizlere başvuruda bulunarak, görev beklediklerini ifade etti. Hepsinden Allah razı olsun."

YORUMLAR
500
Son dakika! Tokat'ta polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu Son dakika! Tokat'ta polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu İnegölspor'a modern tesis İnegölspor'a modern tesis

Kızılay, İnegöl, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden alkışlanacak işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:15:58. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement