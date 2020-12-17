Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı - Son Dakika

Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı

17.12.2020 13:35

Türk Kızılay'ın 7'si Azerbaycan'a, 2'si Bosna Hersek'e olmak üzere 9 tırlık insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu İstanbul'dan uğurlandı.

Türk Kızılay'ın 7'si Azerbaycan'a, 2'si Bosna Hersek'e olmak üzere 9 tırlık insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu İstanbul'dan uğurlandı.

Tuzla'daki Türk Kızılay İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi'nde, Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım götürecek tırları uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Bosna Hersek'e yeni bir yardım konvoyu göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İstanbul'dan iki farklı gönül coğrafyamıza iki iyilik konvoyu uğurluyoruz. Birisi doğuya Kafkaslara can Azerbaycan'a, diğeri Balkanlara can Bosna Hersek'e Saraybosna'ya 9 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor. Bunların içinde gıda, ev eşyası, barınma malzemeleri, Kovid nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanlar, kışlık kıyafetler, tıbbi malzeme, ilaç, tekerlekli sandalye, oyuncak ve muhtelif tıbbi sarf malzemeleri var." diye konuştu.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların başlaması ve ardından sağlanan barış neticesinde Türk Kızılay'ın Azerbaycan Kızılayı ile birlikte yardımlara devam ettiğini aktaran Kınık, mağdur Azerbaycan halkına yardımları ulaştırmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

"60 bin Azerbaycanlı, evlerini terk etmek durumunda kaldı"

Azerbaycan'a 26 tırla insani yardım malzemesi gönderdiklerini ve hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 7,5 milyon liralık yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıkları bilgisini paylaşan Kınık, şöyle devam etti:

"Bu gönderilen yardım malzemeleriyle beraber 125 bin ihtiyaç sahibi insana bu anlamda destek vermiş oluyoruz. Özellik Azerbaycan'ın Fuzuli, Terter, Gence, Berde ve birçok bölgesinde bu dağıtımlar gerçekleştirildi. 250 bin kişinin etkilendiği Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar, sivil kayıpları ve yaralanmaları ortaya çıkardı. 60 bin Azerbaycanlı, bu çatışmalar sırasında evlerini terk etmek durumunda kaldı. Şimdi onların evlerini dönmesi için el uzatma zamanı. Daha önce de evlerini terk eden bu insanları destek malzemeleri göndermiştik. Ateşkesin sağlanmasından sonra da kışlık yardımları ulaştırdık."

Kınık, yardım yapmak isteyen vatandaşların, Kızılayın 2868 kısa mesaj hattına Azerbaycan yazarak katkıda bulunabileceklerini ya da Kızılayın internet sitesinden bağış kanallarından ayni ve nakdi yardım ulaştırabileceklerini söyledi.

Bosna Hersek yardımları

Dr. Kerem Kınık, Bosna Hersek'te de Türk Kızılay Delegasyonunun çok boyutlu olarak yardımlarını devam ettirdiğini belirterek, "Bosna Hersek acılar yaşamış bir coğrafya. Bugün de ihtiyaç sahiplerinin de olduğu, bir taraftan tekrar ayağa kalkmak, toplumunun tekrar güçlenmesi için desteğe ihtiyaç var. Bizler de bu anlamda Türk Kızılay'ı olarak Saraybosna'daki daimi delegasyonumuzla birlikte Bosna Hersek'in her yerine kardeşlerimize destek olmak için, hem de bu kış şartlarında oradaki mültecilere destek olmak için çalışıyoruz. 10 bini aşkın düzensiz göçmene yardım etmeye çalışıyoruz. Bu 9 tırlık yardım konvoyumuzun sağ salim Azerbaycan ve Bosna Hersek'e ulaşmasını temenni ediyorum. Dualarla kendilerini yolcu ediyoruz. Arkasından gelen diğer konvoylarımız için de değerli bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yardım tırlarını uğurlama törenine katılan Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın da bugün can Azerbaycan için yeni bir yardım konvoyunun yola çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yardım tırları uğurlandı.

Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı
Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı
Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı
Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı

Saraybosna, Azerbaycan, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ının Azerbaycan ve Bosna Hersek'e insani yardım taşıyan tırları yola çıktı - Son Dakika


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