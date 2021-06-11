Türk Kızılay'ının Kuruluşunun 153. Yılı Münasebetiyle Vali Bilgin' E Ziyaret… - Son Dakika

Türk Kızılay'ının Kuruluşunun 153. Yılı münasebetiyle Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 11 Haziran 2021 Cuma günü Türk Kızılay'ın 153. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan GÖÇ ve İl Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün, Türk Milleti'nin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılay'ının 153. Kuruluş Yıldönümünü kutlayarak, Kırklareli Kızılay Şubesinin ilimiz genelinde göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı başkan GÖÇ nezdinde tüm Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

İyi ki varsın Kızılay...