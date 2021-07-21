Türk Kızılay Irak'ın Kerkük ve Salahaddin kentlerinde 1500 aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük ve Salahaddin kentlerinde ihtiyaç sahibi 1500 aileye kurban eti yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonundan Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Irak'ın çeşitli kentlerinde kurban eti dağıtım projesi yürüttüklerini belirtti.

Dağlı, bu kapsamda Irak'ın Kerkük, Salahaddin, Musul, Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde kurban eti dağıtıldığını söyledi.

Kerkük'ün Altunköprü nahiyesi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde ihtiyaç sahibi 1500 aileye kurban eti ulaştırıldığını aktaran Dağlı, bu projenin Irak genelinde 11 bin aileyi kapsadığını kaydetti.

Türkiye'ye teşekkür

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkan Yardımcısı Ata Debbağ, Türk Kızılayın bu Kurban Bayramı'nda da Irak'taki ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadığını belirterek, Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Debbağ, kurban etlerinin Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği bilgisini verdi.