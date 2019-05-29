Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Irak'taki engellilere iftar verdi
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılay Irak'taki engellilere iftar verdi

1 saat önce

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde bulunan talesemi hastaları ile engellileri iftar yemeğinde buluşturdu.

Türk Kızılay Irak'taki engellilere iftar verdi, System.String[]
Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde bulunan talesemi hastaları ile engellileri iftar yemeğinde buluşturdu.
Türk Kızılay ile Albaraka Türk Katılım Bankası iş birliğinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Mustafa Burak Barbaros, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili, Albaraka Türk Katılım Bankası Erbil Şube Müdür Yardımcısı Rahmi Arvas, Kızılay çalışanları ve davetliler katıldı.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Murat Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere üçüncü iftar programını düzenlediklerini söyledi.
Ramazan ayı boyunca bağışçıların katkılarıyla yardım faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Bilgili, "Bu iftar yemeğini talesemi hastası ve engelliler olmak üzere 150 kişiye verdik. Ramazan ayının son gününe kadar gıda ve giyim yardımlarımız devam edecek." dedi.
Bilgili, ayrıca Erbil'de Türk Kızılay tarafından açılan Şevkat Butik merkezinde günlük ihtiyaç sahibi 15 aileye giyim yardımı yaptıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:34 Kaynak: AA
Erbil, Irak, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turgut Özal'ın hayali Pençe Harekatı'yla gerçek oldu Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:58:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Irak'taki engellilere iftar verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]