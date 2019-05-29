Türk Kızılay Irak'taki engellilere iftar verdi
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Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde bulunan talesemi hastaları ile engellileri iftar yemeğinde buluşturdu.
Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde bulunan talesemi hastaları ile engellileri iftar yemeğinde buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:34 Kaynak: AA
Türk Kızılay ile Albaraka Türk Katılım Bankası iş birliğinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Mustafa Burak Barbaros, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili, Albaraka Türk Katılım Bankası Erbil Şube Müdür Yardımcısı Rahmi Arvas, Kızılay çalışanları ve davetliler katıldı.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Murat Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere üçüncü iftar programını düzenlediklerini söyledi.
Ramazan ayı boyunca bağışçıların katkılarıyla yardım faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Bilgili, "Bu iftar yemeğini talesemi hastası ve engelliler olmak üzere 150 kişiye verdik. Ramazan ayının son gününe kadar gıda ve giyim yardımlarımız devam edecek." dedi.
Bilgili, ayrıca Erbil'de Türk Kızılay tarafından açılan Şevkat Butik merkezinde günlük ihtiyaç sahibi 15 aileye giyim yardımı yaptıklarını kaydetti.
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