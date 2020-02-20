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Türk Kızılay Isparta Şubesi ile Gençlikspor'dan işbirliği protokolü
7 saat önce
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Isparta Şubesi arasında afete hazırlık bilinci kazandırma ve diğer Kızılay çalışmalarında katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Isparta Şubesi arasında afete hazırlık bilinci kazandırma ve diğer Kızılay çalışmalarında katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Gerçekleştirilen protokol imza törenine Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türk Kızılay Isparta Şubesi Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü ve Türk Kızılay Isparta Şubesi yöneticileri katıldı. Taraflar işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundular. - ISPARTA
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