Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Kadıköy'den Maltepe'ye yürüdüler - Son Dakika
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Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Kadıköy'den Maltepe'ye yürüdüler

02.10.2022 13:00
Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Kadıköy'den Maltepe'ye yürüdüler

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında Kadıköy'den Maltepe'ye yürüyüş gerçekleştirildi.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında Kadıköy'den Maltepe'ye yürüyüş gerçekleştirildi.

Kadıköy'deki Bostancı İskelesi önünden başlayan yürüyüş Maltepe'deki Etkinlik Alanı'nda son buldu. Yağış altında gerçekleştirilen yürüyüşe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı Kadem Ekşi, diğer şubelerin başkanları, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Maltepe Kaymakamı Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın afet anlarında insanların yardımına koşan bir kurum olduğunu söyledi.

Kızılayın tarih boyunca savaşta, cephede, Kurtuluş Savaşı'nda insanlık için mücadele ettiğini, pek çok ülkenin yardımına koştuğunu hatırlatan Tiryaki, "Ülkemizde bir deprem veya afet olduğunda Kızılay oraya koşuyor. Sağlık çok önemli. Günümüzün modern yaşantısında insanlar özellikle İstanbul gibi şehirde yürümeyi unutuyor. Bugün burada Kızılay öncülüğünde bir farkındalık yaratıyoruz. Yürümek çok önemli. Sağlık için yürüyoruz. Bugünkü yürüyüş de bereketli bir güne denk geldi." dedi.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı Kadem Ekşi de İstanbul'da kent yaşamının insanları evlere hapsettiğini ifade ederek, "Sağlıklı yaşamın temeli yürümektir. Biz de sağlıklı yaşam için bütün İstanbullulara yürümeyi ve koşmayı teklif ediyoruz. Biz de bugün Maltepe Kaymakamımız, şube başkanlarımız ve gönüllülerimizle birlikte yürüyoruz. Kızılay iyiliğin merhamet hareketidir. 154 yıldır krizlerde, afetlerde, savaşlarda insanlığın merhamet eli olarak faaliyetlerini sürdürürken toplumun direncini artıracaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kızılay, Kadıköy, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Kadıköy'den Maltepe'ye yürüdüler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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